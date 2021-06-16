Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Сорвали цепочку и убежали: в Харькове поймали двух грабителей (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
16.06.2021  14:53   

Сорвали цепочку и убежали: в Харькове поймали двух грабителей (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об ограблении на ХТЗ сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на ХТЗ - ограбление.

Два разбойника напали на женщину.

Сорвав с харьковчанки цепочку, налетчики убежали.

Но попытка сдать ее в ломбард провалилась.

Здесь их взяли копы.

Напомним,что ранее мы сообщали о том, что грабитель-гастролер нападал на женщин а Харькове.    

Тэги:  ограбление, воровство, харьков, хтз
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