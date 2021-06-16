Сорвали цепочку и убежали: в Харькове поймали двух грабителей (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об ограблении на ХТЗ сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на ХТЗ - ограбление.
Два разбойника напали на женщину.
Сорвав с харьковчанки цепочку, налетчики убежали.
Но попытка сдать ее в ломбард провалилась.
Здесь их взяли копы.
Напомним,что ранее мы сообщали о том, что грабитель-гастролер нападал на женщин а Харькове.
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16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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