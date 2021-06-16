16.06.2021 13:59

Журавлевский гидропарк планируют объединить со всеми зелеными зонами Харькова

В планах города – объединить Гидропарк и все остальные зеленые зоны пешими и велосипедными дорожками – так называемыми зелеными коридорами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия»

Как технически реализовать идею по соединению всех парковых зон Харькова зелеными коридорами. Уже известно, что после завершения реконструкции зоопарка, Харьков принимается за следующий большой проект – создание рекреационной зоны в Гидропарке.

«На территории будут пляжи, набережная, зоны отдыха, смотровые площадки, можно будет переехать с одного острова на другой на велосипеде, пробежаться, поплавать на лодке, байдарке, катере, – такими словами Игорь Терехов презентовал проект. – Это будет зона комфорта для харьковчан».

В дальнейших планах города – объединить Гидропарк и все остальные зеленые зоны пешими и велосипедными дорожками – так называемыми зелеными коридорами. Как это сделать, рассказала Марина Крячко, один из авторов концепции “Зеленого каркаса”.

«Основой «зеленого каркаса» должны стать береговые зоны вдоль системы харьковских рек и ручьев, которых в Харькове очень много. Мы хотим все эти зоны ввести в оборот. По нашим расчётам, площадь, которую можно задействовать, равна порядка 2,5 тыс. га. (больше, чем весь Харьковский лесопарк – самый большой парк Украины! – прим. ред.) И вот, когда к парковой территории прибавятся эти природные территории, Харьков свяжется «зелеными коридорами». По ним смогут передвигаться велосипедисты и пешеходы – вдоль рек и ручейков, по озеленённым особым порядком улицам частного сектора, проходам в промзонах. При этом для пешеходов и велосипедистов не будет необходимости пользоваться автомобильными дорогами».

Таким образом, в ходе формирования “Зеленого каркаса” Харькова необходимо предусмотреть:

Увеличение площади озеленения на протяжении практически всей речной системы Харькова.

Меры по сохранению болот в долинах рек Лопань и Харьков.

Создание системы ливневых парков в бассейнах рек и ручьев.

Ликвидацию пустырей, части преград и искусственно созданных препятствий.

Освобождение части малых рек и ручьев из труб.

Создание компенсирующих лесных посадок в истоках малых рек и ручьев.

Все велопешеходные маршруты вдоль рек необходимо делать с водопроницаемым покрытием (не плитка и не асфальт!), оборудовать освещением, местами для отдыха, предусмотреть уборку и вывоз мусора.

Таким образом, зеленые коридоры сами по себе превращаются в полноценную парковую зону.

Для харьковчан, приветствующих здоровый образ жизни, “Зеленый каркас” даст возможность заниматься спортом в природной обстановке. Для одиноких и пожилых людей, число которых в нашей стране растет, зеленые коридоры хороши своей неформальностью и близостью к месту проживания, возможностью использовать их как место для общения с другими людьми. Для молодых семей с интенсивным дневным графиком – это способ совместить прогулки и общение с детьми со своими маршрутами по рабочим и хозяйственным надобностям. И, наконец, для всего Харькова – это уникальный проект, который выведет самый зеленый город Украины на более высокий уровень комфорта и благоустройства.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что идею харьковских урбанистов и архитекторов соединить все парковые зоны города в одну сеть зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными дорожками поддержал Игорь Терехов.