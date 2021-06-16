16.06.2021 13:59
Журавлевский гидропарк планируют объединить со всеми зелеными зонами Харькова
В планах города – объединить Гидропарк и все остальные зеленые зоны пешими и велосипедными дорожками – так называемыми зелеными коридорами.
Как технически реализовать идею по соединению всех парковых зон Харькова зелеными коридорами. Уже известно, что после завершения реконструкции зоопарка, Харьков принимается за следующий большой проект – создание рекреационной зоны в Гидропарке.
«На территории будут пляжи, набережная, зоны отдыха, смотровые площадки, можно будет переехать с одного острова на другой на велосипеде, пробежаться, поплавать на лодке, байдарке, катере, – такими словами Игорь Терехов презентовал проект. – Это будет зона комфорта для харьковчан».
В дальнейших планах города – объединить Гидропарк и все остальные зеленые зоны пешими и велосипедными дорожками – так называемыми зелеными коридорами. Как это сделать, рассказала Марина Крячко, один из авторов концепции “Зеленого каркаса”.
«Основой «зеленого каркаса» должны стать береговые зоны вдоль системы харьковских рек и ручьев, которых в Харькове очень много. Мы хотим все эти зоны ввести в оборот. По нашим расчётам, площадь, которую можно задействовать, равна порядка 2,5 тыс. га. (больше, чем весь Харьковский лесопарк – самый большой парк Украины! – прим. ред.) И вот, когда к парковой территории прибавятся эти природные территории, Харьков свяжется «зелеными коридорами». По ним смогут передвигаться велосипедисты и пешеходы – вдоль рек и ручейков, по озеленённым особым порядком улицам частного сектора, проходам в промзонах. При этом для пешеходов и велосипедистов не будет необходимости пользоваться автомобильными дорогами».
Таким образом, в ходе формирования “Зеленого каркаса” Харькова необходимо предусмотреть:
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Увеличение площади озеленения на протяжении практически всей речной системы Харькова.
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Меры по сохранению болот в долинах рек Лопань и Харьков.
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Создание системы ливневых парков в бассейнах рек и ручьев.
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Ликвидацию пустырей, части преград и искусственно созданных препятствий.
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Освобождение части малых рек и ручьев из труб.
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Создание компенсирующих лесных посадок в истоках малых рек и ручьев.
Все велопешеходные маршруты вдоль рек необходимо делать с водопроницаемым покрытием (не плитка и не асфальт!), оборудовать освещением, местами для отдыха, предусмотреть уборку и вывоз мусора.
Таким образом, зеленые коридоры сами по себе превращаются в полноценную парковую зону.
Для харьковчан, приветствующих здоровый образ жизни, “Зеленый каркас” даст возможность заниматься спортом в природной обстановке. Для одиноких и пожилых людей, число которых в нашей стране растет, зеленые коридоры хороши своей неформальностью и близостью к месту проживания, возможностью использовать их как место для общения с другими людьми. Для молодых семей с интенсивным дневным графиком – это способ совместить прогулки и общение с детьми со своими маршрутами по рабочим и хозяйственным надобностям. И, наконец, для всего Харькова – это уникальный проект, который выведет самый зеленый город Украины на более высокий уровень комфорта и благоустройства.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что идею харьковских урбанистов
и архитекторов соединить все парковые зоны города в одну сеть зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными дорожками поддержал Игорь Терехов.
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