16.06.2021 13:42

В Харькове на стройке мужчину убило током

По предварительным данным, 48-летний гражданин умер от удара электротоком.

Фото из интернета

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. По словам правоохранителей, 15 июня к ним поступило сообщение от медиков о смертельном травмировании электрическим током мужчины в Киевском районе Харькова.

На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения. Установлено, что 48-летний гражданин производил строительные работы по улице Жилярди. В тот день он взял в руки удлинитель, включенный в электросеть. Во время работы у удлинителя оборвался провод и мужчину ударило током. Пострадавший скончался еще до прибытия скорой медицинской помощи.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что под Харьковом при проведении земельных работ на придомовой территории во время дождя электрическим током смертельно поражен 45-летний местный житель.