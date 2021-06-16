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16.06.2021  13:42   

В Харькове на стройке мужчину убило током

По предварительным данным, 48-летний гражданин умер от удара электротоком.

Смертельный удлинитель: в Харькове на стойке смертельно травмировался мужчина. Новости Харькова
Фото из интернета
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций  областной полиции. По словам правоохранителей, 15 июня к ним поступило сообщение от медиков о смертельном травмировании электрическим током мужчины в Киевском районе Харькова.
 
На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения. Установлено, что 48-летний гражданин производил строительные работы по улице Жилярди. В тот день он взял в руки удлинитель, включенный в электросеть. Во время работы у удлинителя оборвался провод и мужчину ударило током. Пострадавший скончался еще до прибытия скорой медицинской помощи.
 
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
 
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия выясняются.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что под Харьковом при проведении земельных работ на придомовой территории во время дождя электрическим током смертельно поражен 45-летний местный житель.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, убило током
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