16.06.2021 13:13

“Как в хорошей европейской клинике”: Терехов озвучил требования к городской больнице

Игорь Терехов проинспектировал ход капитального ремонта в Городской клинической больнице № 25.



РЕДПОСТ

В ближайшее время здесь будет завершена реконструкция приемного отделения и диагностического центра, а также появится современная лаборатория. Об этом сообщает РЕДПОСТ

“Мы делаем так, чтобы каждый пациент чувствовал себя как в хорошей европейской клинике”, – отметил Игорь Терехов.

На встрече с коллективом больницы он также поблагодарил харьковских медиков за профессионализм и самоотверженный труд по время пандемии коронавируса: “Особо следует отметить профессионализм харьковских врачей, которые оперативно внедрили международные протоколы по созданию надлежащих условий для приема пациентов и их лечению. Четкая работа каждого звена системы здравоохранения – это буквально вопрос жизни и смерти. В вопросах сохранения жизни и здоровья человека нет мелочей”.

Со своей стороны руководитель города сообщил о существенном расширении городской программы развития медицины. Принято решение в 2021 году выполнить комплексные ремонты в 11 городских лечебных учреждениях и увеличить финансирование системы здравоохранения. “Также мы выделили 200 млн грн, в том числе 76 млн из резервного фонда, что дало возможность закупить для лечебных учреждений средства индивидуальной защиты, необходимые медикаменты, оборудование, средства для дезинфекции и спецтранспорт для работы мобильных бригад”, - сообщил Игорь Терехов.

Ранее РЕДПОСТ передавал, что Игорь Терехов обратился к харьковчанам с просьбой присоединится к донорству крови и сделать свой вклад в спасение жизни других людей.

Фотогалерея