16.06.2021 12:59
СБУ разоблачила схему на «гуманитарке»: дорогую брендовую одежду ввозили под видом гуманитарной помощи
Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей в Госбюджет.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-центр ведомства. По словам силовиков, дельцы импортировали дорогие товары под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей, а также бойцов ООС и жителей районов, пострадавших от боевых действий на Донбассе.
По предварительным подсчетам, государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен.
Отмечается, организовали "бизнес" жители Харьковской и Ровенской областей. Для создания видимости международной гуманитарной деятельности злоумышленники зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине несколько фиктивных благотворительных организаций-получателей.
Злоумышленники ввозили товары из европейских стран. Во время их перемещения по территории страны они открывали опломбированные таможенниками грузовики. Дельцы разгружали новые вещи, среди которых, в частности, была брендовая одежда, лекарственные средства, а заполняли фуры хламом, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам. Затем организаторы снова опломбировали транспорт поддельными таможенными пломбами.
В рамках отдельных уголовных производств правоохранители провели 20 одновременных обысков на территории Ровенской и Харьковской областей в офисных и складских помещениях благотворительных организаций, а также по местам проживания фигурантов дела.
Силовики изъяли:
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более 30 тонн товаров, не растаможенных в установленном порядке;
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оригиналы таможенных документов;
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печати благотворительных организаций и иностранных компаний;
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оборудование для изготовления поддельных таможенных пломб.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, харьковские таможенники совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности ГФС разоблачили
благотворительную организацию, которая под видом гуманитарной помощи ввозила в Украину одежду, обувь и другие вещи, бывшие в употреблении, по фальшивым документам.
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