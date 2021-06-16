Главная Новости Харькова Криминал и происшествия СБУ разоблачила схему на «гуманитарке»: дорогую брендовую одежду ввозили под видом гуманитарной помощи
16.06.2021  12:59   

СБУ разоблачила схему на «гуманитарке»: дорогую брендовую одежду ввозили под видом гуманитарной помощи

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей в Госбюджет.

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-skhemu-na-humanitartsi-dorohyi-brendovyi-odiah-vvozyly-pid-vyhliadom-humanitarnoi-dopomohy 
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-центр ведомства. По словам силовиков, дельцы импортировали дорогие товары под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей, а также бойцов ООС и жителей районов, пострадавших от боевых действий на Донбассе.
 
По предварительным подсчетам, государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен.
 
Отмечается,  организовали "бизнес" жители Харьковской и Ровенской областей. Для создания видимости международной гуманитарной деятельности злоумышленники зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине несколько фиктивных благотворительных организаций-получателей.
 
Злоумышленники ввозили товары из европейских стран. Во время их перемещения по территории страны они открывали опломбированные таможенниками грузовики. Дельцы разгружали новые вещи, среди которых, в частности, была брендовая одежда, лекарственные средства, а заполняли фуры хламом, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам. Затем организаторы снова опломбировали транспорт поддельными таможенными пломбами.
 
В рамках отдельных уголовных производств правоохранители провели 20 одновременных обысков на территории Ровенской и Харьковской областей в офисных и складских помещениях благотворительных организаций, а также по местам проживания фигурантов дела.
 
Силовики изъяли:
  • более 30 тонн товаров, не растаможенных в установленном порядке;
  • оригиналы таможенных документов;
  • печати благотворительных организаций и иностранных компаний;
  • оборудование для изготовления поддельных таможенных пломб.
 
Продолжается досудебное следствие.
 
Напомним, харьковские таможенники совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности ГФС разоблачили благотворительную организацию, которая под видом гуманитарной помощи ввозила в Украину одежду, обувь и другие вещи, бывшие в употреблении, по фальшивым документам.
Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, харьков, гуманитарная помощь
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