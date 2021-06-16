16.06.2021 12:15

Помещения Южного вокзала сдадут в частные руки

"Укрзализныця" начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов. В течение лета компания планирует передать в аренду более 41,5 тыс. кв. м площадей 24 украинских железнодорожных вокзалов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик. По его словам, от передачи в аренду указанных площадей "Укрзализныця" планирует получать в месяц не менее 8 400 000 грн, а в год - более 100 млн грн.

«Большинство этих площадей нам уже годами не приносили прибыли», - подчеркнул он во время презентации возможностей аренды площадей на вокзалах. В планах передача в аренду коммерческих площадей 24 вокзалов, которая пройдет в пять этапов.

В четвертом этапе планируется передача в аренду помещений вокзала "Харьков-пассажирский" (конец августа).

Следующим стратегическим этапом создания лучшего сервиса на вокзалах, по его словам, будет подготовка 11 вокзалов в концессию и привлечение инвестора. Он уточнил, что процесс концессии является долгосрочным проектом сотрудничества со стратегическими инвесторами и требует тщательной подготовки. По оценке главы "Укрзализныци", она может длиться от одного до двух-трех лет.

«Что мы видим на выходе? Граждане и гости нашей страны, приехав на вокзал, могут вкусно поесть на фуд-кортах известных брендов, выпить душистые напитки в кафе, приобрести сувениры, посетить фирменные магазины крупных сетей и производителей, воспользоваться услугами банков, порадовать близких свежими цветами из магазинов, а маленькие пассажиры - весело провести время в зонах для детей. Именно такими мы видим современные вокзалы и прилагаем все усилия, чтобы сделать это как можно быстрее», - резюмировал Иван Юрик.

Ранее РЕДПОСТ писал, что по мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, если концессия морских портов ничего в бюджет не принесла, то концессия семи ж/д вокзалов может принести 3,8 млрд грн инвестиций.