16.06.2021 11:48

Полиция открыла уголовное дело по факту смерти ребенка (ФОТО)

Паренек плавал с братьями на надувном матрасе, но не удержался на нем и утонул.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе Главного управления нацполиции в Харьковской области. По словам правоохранителей 15 июня им поступило сообщение о том, что в одном из прудов в поселке Слобожанское утонул ребенок.

Как позже стало известно, 6-летний мальчик в компании своих 12-ти и 13-летник братьев купались в местном пруду в отсутствии взрослых. Находясь на надувном матрасе, ребенок внезапно выскользнул с него и пошел ко дну. Старшие браться позвали на помощь взрослых, однако те самостоятельно найти парня не смогли. Через некоторое время водолазы ГСЧС обнаружили бездыханное тело ребенка.

По данному факту следователями Красноградского районного отдела полиции открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства трагедии выясняются.

Полиция Харьковщины призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде, постоянно следить за детьми во время их пребывания в водоемах.

Напомним, 14 мая в пруду села Новоосиново Купянского района обнаружили тело пропавшей без вести 56-летней женщины.