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16.06.2021  11:48   

Полиция открыла уголовное дело по факту смерти ребенка (ФОТО)

Паренек плавал с братьями на надувном матрасе, но не удержался на нем и утонул.

Полиция открыла уголовное дело по факту смерти ребенка
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе Главного управления нацполиции в Харьковской области. По словам правоохранителей 15 июня им поступило сообщение о том, что в одном из прудов в поселке Слобожанское утонул ребенок.
 
Как позже стало известно, 6-летний мальчик в компании своих 12-ти и 13-летник братьев купались в местном пруду в отсутствии взрослых. Находясь на надувном матрасе, ребенок внезапно выскользнул с него и пошел ко дну. Старшие браться позвали на помощь взрослых, однако те самостоятельно найти парня не смогли. Через некоторое время водолазы ГСЧС обнаружили бездыханное тело ребенка.
 
Шалости на воде: в полиции открыли уголовное дело по факту смерти ребенка. Новости Харькова
 
По данному факту следователями Красноградского районного отдела полиции открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства трагедии выясняются.
 
Полиция Харьковщины призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде, постоянно следить за детьми во время их пребывания в водоемах. 
 
Напомним, 14 мая в пруду села Новоосиново Купянского района обнаружили тело пропавшей без вести 56-летней женщины.
 
Тэги:  харьков, утонул
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