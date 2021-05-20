Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В пруду под Харьковом нашли тело женщины, пропавшей неделю назад (ФОТО)
20.05.2021  09:20   

В пруду под Харьковом нашли тело женщины, пропавшей неделю назад (ФОТО)

Тело умершей достали на берег спасатели.

Под Харьковом утонула женщина

14 мая в Купянском районе пропала без вести 56-летняя женщина, cообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС.

Позже ее тело обнаружили в местном пруду села Новоосиново Купянского района.

19 мая спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части помогли полицейским вытащить из воды тело утонувшей.

С помощью лодки и спасательной веревки сотрудники ГСЧС достали тело погибшей из водоема и передали следователям.

В пресс-службе Нацполиции подтвердили, что погибшая – жительница села Просянка, находившаяся в розыске с 14 мая.

Напомним, 12 мая на реке Оскол в городе Купянске вблизи ул. Мичурина утонул 68-летний мужчина.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  утонула, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.03 Криминал и происшествия Пенсионерка утонула в колодце 22.12 Криминал и происшествия На Святого Николая в аквапарке чуть не утонула девочка из многодетной семьи 17.06 Криминал и происшествия Труп девочки выловили из реки на Харьковщине
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 