20.05.2021 09:20

В пруду под Харьковом нашли тело женщины, пропавшей неделю назад (ФОТО)

Тело умершей достали на берег спасатели.

14 мая в Купянском районе пропала без вести 56-летняя женщина, cообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС.

Позже ее тело обнаружили в местном пруду села Новоосиново Купянского района.

19 мая спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части помогли полицейским вытащить из воды тело утонувшей.

С помощью лодки и спасательной веревки сотрудники ГСЧС достали тело погибшей из водоема и передали следователям.

В пресс-службе Нацполиции подтвердили, что погибшая – жительница села Просянка, находившаяся в розыске с 14 мая.

Напомним, 12 мая на реке Оскол в городе Купянске вблизи ул. Мичурина утонул 68-летний мужчина.