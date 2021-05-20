Тело умершей достали на берег спасатели.
14 мая в Купянском районе пропала без вести 56-летняя женщина, cообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС.
Позже ее тело обнаружили в местном пруду села Новоосиново Купянского района.
19 мая спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части помогли полицейским вытащить из воды тело утонувшей.
С помощью лодки и спасательной веревки сотрудники ГСЧС достали тело погибшей из водоема и передали следователям.
В пресс-службе Нацполиции подтвердили, что погибшая – жительница села Просянка, находившаяся в розыске с 14 мая.
Напомним, 12 мая на реке Оскол в городе Купянске вблизи ул. Мичурина утонул 68-летний мужчина.
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