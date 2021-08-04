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04.08.2021  19:25   

Смерть в волнах: информация полиции о найденном под Харьковом трупе девушки (фото)

Страшная находка была обнаружена спустя две недели поисков девушки полицейскими Харькова и области.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 21-летняя гражданка 18 июля 2021 года поехала кататься на катамаране по Вяловскому водохранилищу, нырнула в воду и исчезла.
 
Информация о том, что в водоеме на территории села Русские Тишки находится тело женщины без признаков жизни, поступила в отделение полиции №1 Харьковского райуправления полиции №2 4 августа 2021 года.
 
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Работники полиции установили личность гражданки - это девушка, которая с 18 июля находилась в розыске. Родные опознали тело погибшей.
 
Все обстоятельства гибели девушки выясняются.
 
 
Напомним, ранее мы писали о розыске и найденном в волнах трупе девушки.  
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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