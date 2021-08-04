Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Неделю нельзя будет проехать по переулку и перекрестку в центре Харькова
04.08.2021  20:29   

Неделю нельзя будет проехать по переулку и перекрестку в центре Харькова

С 5 по 12 августа 2021 года ограничат проезд по Слесарному переулку.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, с четверга будет запрещен проезд по Слесарному переулку, на участке между улицами Гражданской и Короленко, а также по перекрестку Слесарного и улицы Короленко. Ограничения будут действовать с 5 по 12 августа 2021 года.
 
По информации  Департамента инфраструктуры, запрет движения связан с благоустройством прилегающей к ТРЦ «Никольский» территории в Слесарном переулке.
 
Объезд закрытого участка - по прилегающим улицам: Гражданской, Пушкинской и другим.
 
Напомним, ранее мы писали об открытии для движения Московского проспекта.  
Тэги:  запрет движения, харьков, слесарный переулок
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