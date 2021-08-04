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04.08.2021  12:48   

В Харькове открыли для проезда самый длинный проспект города

Движение транспорта по Московскому проспекту открыли после реконструкции проезжей части.


city.kharkov.ua
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в Департаменте инфраструктуры. В ближайшие часы все дорожные знаки, обозначающие проведение ремонта, на магистрали будут сняты.
 
Отметим, что в ближайшее время по Московскому проспекту также возобновят движение трамваев.
 
Напомним, ремонтные работы ведутся также на Окружной на 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка.
 
Тэги:  проспект, харьков, ремонт дороги
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