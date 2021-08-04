04.08.2021 14:09

Союзники Добкина считают, что он потерял лицо из-за чернушной газеты

Скандальный выпуск газеты «Время Добкина» стал красной чертой даже для союзников политика.

Так считает политолог, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Даже союзник Добкина Александр Фельдман осудил газету. Называл эту всю историю потерей лица, грязными разборками, шкурными интересами и прочими обидными, но вполне справедливыми словами. Наконец, призвал к фейр-плей – чтобы честными методами все вели борьбу», – заявил эксперт.

По его словам, Александр Фельдман ранее публично поддерживал Добкина и от его имени обращался к местному бизнесу. Однако скандал вокруг газеты заставил его изменить свои политические предпочтения.

«Зоофилы – это уже за гранью. Не готов Фельдман под этим подписаться», – говорит Марунич.

Напомним, что последний выпуск газеты «Время Добкина» , содержащий материалы об Игоре Терехове как рептилоиде, организаторе публичного дома для зоофилов и командире армии киберсвиней, вызвал большой скандал.