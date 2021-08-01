01.08.2021 18:29

Штаб Добкина привлек внимание к себе историями про рептилоидов и зоофилов

В Харькове один из потенциальных претендентов на пост мэра спровоцировал скандал предвыборной газетой омерзительного содержания.

Свежий выпуск газеты Михаила Добкина удивил необычными материалами, содержание которых выходит за рамки здравого смысла и психического здоровья.



«В Харькове открывается первый публичный дом для зоофилов», «Африка без жирафов: Терехов украл животное и привез в Харьков», «Терехов представитель рептилоидов» – вот некоторые из заголовков этого агитационного продукта, подготовить который могли разве что алкоголики или наркоманы, сбежавшие от принудительного лечения в диспансере.



Впрочем, подобные оскорбления привлекли к газете скандальное внимание. Теперь о пробившей дно газете знает весь Харьков. Что, похоже, и было настоящей целью ее авторов. Чем бредовей содержание, тем лучше заходит.



Не хочется представлять, до чего газета может докатиться в ближайшие три месяца до выборов, если Михаил Добкин не остановит истерику – в своем штабе и свою собственную. В конце концов, проигрывать тоже можно с честью, без этих скандалов, унижающих весь город Харьков.



