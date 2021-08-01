Штаб Добкина привлек внимание к себе историями про рептилоидов и зоофилов

В Харькове один из потенциальных претендентов на пост мэра спровоцировал скандал предвыборной газетой омерзительного содержания.
Свежий выпуск газеты Михаила Добкина удивил необычными материалами, содержание которых выходит за рамки здравого смысла и психического здоровья.
«В Харькове открывается первый публичный дом для зоофилов», «Африка без жирафов: Терехов украл животное и привез в Харьков», «Терехов представитель рептилоидов» – вот некоторые из заголовков этого агитационного продукта, подготовить который могли разве что алкоголики или наркоманы, сбежавшие от принудительного лечения в диспансере.
Впрочем, подобные оскорбления привлекли к газете скандальное внимание. Теперь о пробившей дно газете знает весь Харьков. Что, похоже, и было настоящей целью ее авторов. Чем бредовей содержание, тем лучше заходит.
Не хочется представлять, до чего газета может докатиться в ближайшие три месяца до выборов, если Михаил Добкин не остановит истерику – в своем штабе и свою собственную. В конце концов, проигрывать тоже можно с честью, без этих скандалов, унижающих весь город Харьков.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
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