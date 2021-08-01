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01.08.2021  18:29   

Штаб Добкина привлек внимание к себе историями про рептилоидов и зоофилов

В Харькове один из потенциальных претендентов на пост мэра спровоцировал скандал предвыборной газетой омерзительного содержания.

Михаил Добкин

Свежий выпуск газеты Михаила Добкина удивил необычными материалами, содержание которых выходит за рамки здравого смысла и психического здоровья.

«В Харькове открывается первый публичный дом для зоофилов», «Африка без жирафов: Терехов украл животное и привез в Харьков», «Терехов представитель рептилоидов» – вот некоторые из заголовков этого агитационного продукта, подготовить который могли разве что алкоголики или наркоманы, сбежавшие от принудительного лечения в диспансере.

Впрочем, подобные оскорбления привлекли к газете скандальное внимание. Теперь о пробившей дно газете знает весь Харьков. Что, похоже, и было настоящей целью ее авторов. Чем бредовей содержание, тем лучше заходит.

Не хочется представлять, до чего газета может докатиться в ближайшие три месяца до выборов, если Михаил Добкин не остановит истерику – в своем штабе и свою собственную. В конце концов, проигрывать тоже можно с честью, без этих скандалов, унижающих весь город Харьков.

 

Тэги:  михаил добкин, харьков
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