01.08.2021 18:46

Металлист вернулся на родной стадион

После 1905 дней ожидания харьковский «Металлист» возвращается на родной стадион

В воскресенье, 1 августа, на стадионе «Металлист» желто -синие сыграют с ФК "Ужгород". На матче второго тура "Первой лиги" ожидается аншлаг.

В данные минуты трибуны заполняют болельщики. А на поле у команд разминка.

Напомним, на время проведения матча, 1 августа с 17:00 до 21:00 запрещено движение транспорта в пер. Власовском, по ул. Храмова, а также по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской,

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