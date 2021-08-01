Металлист вернулся на родной стадион

После 1905 дней ожидания харьковский «Металлист» возвращается на родной стадион
В воскресенье, 1 августа, на стадионе «Металлист» желто -синие сыграют с ФК "Ужгород". На матче второго тура "Первой лиги" ожидается аншлаг.
В данные минуты трибуны заполняют болельщики. А на поле у команд разминка.
Напомним, на время проведения матча, 1 августа с 17:00 до 21:00 запрещено движение транспорта в пер. Власовском, по ул. Храмова, а также по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской,
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
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