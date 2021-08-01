Металлист победил в домашнем матче 3:1

Футбольный матч ФК «Металлист» – ФК «Ужгород» закончился со счетом 3:1.
1 августа ФК «Металлист» во втором туре Первой лиги принимал на стадионе «Металлист» футбольный клуб «Ужгород». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев, сообщает РЕДПОСТ.
Первый тайм харьковская команда завершила со счетом 1:0.
Во втором забили в ворота «Ужгорода» еще два гола. Гости смогли разбавить счет одним голом.
Голы забили:
45+2 мин (автогол) Сартина «Ужгород»
62 мин 2.0 Александр Мизюк «Металлист»
77 мин Виктор Хоменко «Ужгород»
90 мин Жо «Металлист»
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