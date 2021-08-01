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01.08.2021  21:16   

Как в Харькове проходил футбольный матч «Металлист» – «Ужгород». Фоторепортаж

После 1905 дней ожидания харьковский «Металлист» вернулся на родной стадион.

ФК Металлист победил в домашнем матче 1 августа

1 августа ФК «Металлист» во втором туре Первой лиги принимал на стадионе «Металлист» футбольный клуб «Ужгород». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев, сообщает РЕДПОСТ.

Болельщики устроили овации любимой команде.

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Тэги:  металист, харьков
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