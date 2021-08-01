Как в Харькове проходил футбольный матч «Металлист» – «Ужгород». Фоторепортаж

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 1 августа День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 31 июля и 1 августа Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.