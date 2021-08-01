Как в Харькове проходил футбольный матч «Металлист» – «Ужгород». Фоторепортаж

После 1905 дней ожидания харьковский «Металлист» вернулся на родной стадион.
1 августа ФК «Металлист» во втором туре Первой лиги принимал на стадионе «Металлист» футбольный клуб «Ужгород». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев, сообщает РЕДПОСТ.
Болельщики устроили овации любимой команде.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
влажность:
давление:
ветер: