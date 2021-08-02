02.08.2021 07:00

Ильин день: приметы и обычаи праздника

В народном представлении Илья – святой грозный, суровый, карающий, но в то же время щедрый. Он велик распорядитель страшных сил природы. В его подчинении дожди, гром, молнии.

2 августа мы отмечаем Ильин день. Илия-пророк издревле был одним из самых почитаемых святых у принявших христианство славян и стал в некотором роде правопреемником языческого бога Перуна.

Согласно поверьям, Илия - повелитель грома, молний, дождя - а потому и спаситель от засухи. Которого тем не менее легко разгневать и обратить его милость во вред.



Например, если в Ильин день - 2 августа - работать, и тем оказывать непочтение к празднику, Илия может разозлиться и наслать на твой дом гром и молнии.



Считалось, что в его силах послать на землю плодородие или вовсе лишить людей урожая. На Ильин день вся нечистая сила, спасаясь от огненных стрел пророка, превращается в различных зверей – отсюда пошел обычай в день Ильи не пускать в дом собак и кошек, чтобы не навести на дом грозу и молнию.



Илью-пророка еще называют Громобой. Считается, что гром происходит от стука по небесной мостовой его колеснице, в которой он гоняет нечистого духа. А молния – это стрелы, ими Илья поражает злую силу.



Многие приметы на Ильин день связаны с дождем. Так, дождь в Ильин день наделяет здоровьем на год вперед (если попасть под плач неба и хорошенько промокнуть). Главное – чтоб тот был без грома: если с громом – это к головной боли, а гром долгий и беспрерывный – к тяжести в груди.



Свадьба в Ильин день считается доброй приметой, так как Илья Пророк – покровитель супружества. Считается, что венчание в этот день будет способствовать не только ладу в семье, но и привлечению богатства, то есть семейный бюджет никогда не похудеет.



Наши предки на Ильин день гадали по молниям. Люди следили, куда в этот день молния ударит: в этом месте потом искали клад.



После Ильина дня не полагалось купаться в реке. Мол, Илья остудил воду. И вода уже не заботится о тех, кто поперек Ильи прет.



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Раньше 2 августа отмечался День ВДВ, однако с осени 2017 года в украинской армии больше нет подразделения с названием ВДВ: «Высокомобильные десантные войска» официально переименовали в «Десантно-штурмовые войска» ВСУ, а голубые береты заменили на бордовые (цвет Марун).



Тогда же День десантника перенесли со 2 августа на 21 ноября – день архистратига Михаила, командира «божьего войска» и покровителя десантных войск ВСУ.



А 2 августа стал неофициальным Днем памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений. Это уважение и воинские почести всем, кто честно и добросовестно выполнял воинский долг в рядах Воздушно-десантных, аэромобильных и высокомобильных десантных войсках, людям мужественного характера, сообщили в паблике командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

Также в этот день...

В 47 до н. э. – Гай Юлий Цезарь, разбив боспорского царя Фарнака II, послал в сенат сообщение «пришел, увидел, победил».



1610 – мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив, будучи уверенным, что он вышел Северным путем в Тихий океан.



1727 – русский император Петр II издал указ о восстановлении выборной должности гетмана Малороссии, но при этом указывалось, что гетманом должен быть избран Даниил Апостол.



1776 – состоялась церемония подписания Декларации независимости, принятой 4 июля Континентальным конгрессом и провозгласившей отделение 13 североамериканских колоний от Великобритании. Таким образом было образовано новое государство – США. День Независимости США празднуется 4 июля, а 2 августа может считаться днем, когда независимость была закреплена де-юре.



1820 – родился Джон Тиндаль (ум. 1893), английский физик, который объяснил, почему у неба голубой цвет.



1858 – в Бостоне и Чикаго появились первые в мире почтовые ящики.



1887 – Роуэлл Ходж запатентовал колючую проволоку. Намерения изобретателя были вполне мирными: проволока предназначалась для ограждения пастбищ для скота, чтобы коровы не забредали на чужую территорию. Впоследствии подлый человеческий ум придумал другое изуверское применение этому изобретению.



1932 – родился Питер О'Тул, британский актер ирландского происхождения («Как украсть миллион», «Последний император», «Лоуренс Аравийский»).



1939 – родился Уэс Крейвен, американский кинорежиссер («Кошмар на улице Вязов», «Крик»).



1961 – родился Дмитрий Пучков (Гоблин), переводчик фильмов. Под его чутким руководством увидели свет фильмы «Братва и кольцо», «Две сорванные башни» (фарсовые «Властелина колец») и «Шматрица».



1975 – родилась Наталья Могилевская, украинская певица и продюсер.



1976 – родился Сэм Уортингтон, австралийский актер родом из Англии («Аватар», «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Терминатор: Да придет спаситель»).



1987 – Луис Рейна стал первым матадором, на одежде которого была размещена реклама японской фирмы Akai. Рекламодателям хватило ума не заставлять человека размахивать ею перед носом быка.



1989 – обвал колонн портала Киевского главпочтамта, что привело к гибели 11 человек.



2006 – в Йоханнесбурге (ЮАР) впервые за последние 25 лет выпал снег



Именины отмечают: Афанасий, Василий, Илья.