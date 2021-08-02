02.08.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 2 августа

Сегодня казаться в плену своих желаний и чувств будет гораздо легче обычного. Завести новое хобби, новых друзей, врагов или даже новый роман очень даже возможно.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Овну стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте – например, отправиться в музей, в кино или в место, где он еще не бывал. Даже готовя ужин, Овен может отступить от привычных рецептов. Кроме того, Овен покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника – перенимая чужой опыт, он настроен больше слушать, чем говорить.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды предвещают Тельцу море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Тельца вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Телец не пожалеет: именно его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Телец натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Какую бы цель ни ставили перед собой Близнецы, они имеют все шансы к ней приблизиться. В их гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Близнецы способны любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Близнецы давно вынашивали какие-то планы, звезды призывают их начать действовать – смелые люди сами творят свою судьбу!



Рак (22 июня – 23 июля)

У Рака будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. В обществе любимого человека Раку будет хорошо как никогда! Кроме того, его шестое чувство – интуиция – тоже обещает быть на высоте, предостерегая Рака от ошибок и помогая ценными советами.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: «да» или «нет», «хорошо» или «плохо» – как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла на камень, Льву стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!



Дева (24 августа – 23 сентября)

В гороскопе Девы будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Дева ни находилась, она способна блистать! Единственный «минус»: из-за своего эмоционального подъема, ей будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Девы внимательности. Зато она будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды советуют ей обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы – туда, где будет море общения, где Дева сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.



Весы (24 сентября – 23 октября)

У Весов будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Весы встретятся с человеком, которого давно не видели, захотят возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Весов, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Благодаря своей коммуникабельности, Скорпион сумеет найти общий язык с кем угодно! День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, ему будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Скорпион хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Стрелец способен на непродуманные траты. Его легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Стрелец может стать легкой добычей мошенников. Звезды предупреждают: чтобы кошелек Стрельца не слишком похудел, ему придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Дела у Козерога обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий – просто Козерог способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Козерога – она у него будет на высоте – а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Козерога же, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой! Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Водолея не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Водолея могут оказаться неожиданностью даже для него самого. Если Водолей не хочет, чтобы его импульсивные шаги привели к ошибкам, ему необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды обещают: мечты и фантазии Рыб будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют им не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы их мечты сбылись, Рыбам необходимо как следует на них сосредоточиться. Если их желания выполнимы, Рыбы, визуализируя их, повысят шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Рыбы не попробуют, то так и не узнают этого.