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02.08.2021  08:24   

Аварийное отключение воды в Харькове 2 августа. Список адресов

В девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Холодногорский район района:
ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №26, стояк), 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк), 
ул. Волонтерская (Социалистическая), 63 (п. №3, стояк) до 20:00 2 августа.
 
Индустриальный район: 
ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк), 
ул. 12 Апреля, 20 (п. №1, стояк) до 17:00 2 августа
ул. Грицевца, 33 (п. №1, стояк) до 20:00 2 августа.
 
Киевский район: 
ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк), 
ул. Труфанова, 14 (п. №2) до 20:00 2 августа
 
Московский район: 
пр. Московский, 89 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 2 августа
ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк), 
ул. Познанская, 6 (п. №4, стояк), 
ул. Светлая, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 2 августа
 
Немышлянский район: 
ул. Маршала Рыбалко, 20 (п. №4, стояк) до 17:00 2 августа
Новобаварский район: 
ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк), 
ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк), 
ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 2 августа.
 
Основянский район: 
наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №8) до 20:00 2 августа; 
наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 3 августа
 
Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №3, стояк), 
пр. Гагарина, 167-а (п. №5, стояк), ул. Плехановская, 73 (п. №5, стояк), 
ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №2) до 20:00 2 августа
 
Шевченковский район: 
ул. Тобольская, 47-а (п. №1, стояк), 
пр. Победы, 50-а (п. №1, стояк), 
пр. Победы, 59 (п. №1, стояк), 
ул. Космическая, 6 (п. №1), 
ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), 
ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 2 августа.
 

Напомним, 4 июля в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Тэги:  отключение воды, харьков
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