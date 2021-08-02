02.08.2021 08:24
Аварийное отключение воды в Харькове 2 августа. Список адресов
В девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Холодногорский район района:
ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №26, стояк),
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк),
ул. Волонтерская (Социалистическая), 63 (п. №3, стояк) до 20:00 2 августа.
Индустриальный район:
ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк),
ул. 12 Апреля, 20 (п. №1, стояк) до 17:00 2 августа
ул. Грицевца, 33 (п. №1, стояк) до 20:00 2 августа.
Киевский район:
ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк),
ул. Труфанова, 14 (п. №2) до 20:00 2 августа
Московский район:
пр. Московский, 89 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 2 августа
ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк),
ул. Познанская, 6 (п. №4, стояк),
ул. Светлая, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 2 августа
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 20 (п. №4, стояк) до 17:00 2 августа
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк),
ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк),
ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 2 августа.
Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №8) до 20:00 2 августа;
наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 3 августа
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №3, стояк),
пр. Гагарина, 167-а (п. №5, стояк), ул. Плехановская, 73 (п. №5, стояк),
ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №2) до 20:00 2 августа
Шевченковский район:
ул. Тобольская, 47-а (п. №1, стояк),
пр. Победы, 50-а (п. №1, стояк),
пр. Победы, 59 (п. №1, стояк),
ул. Космическая, 6 (п. №1),
ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк),
ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 2 августа.
Напомним, 4 июля в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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