Холодную воду на сутки отключат в двух районах Харькова: список адресов

С 8:00 4 августа до 12:00 5 августа будет прекращено водоснабжение в части Шевченковского и Киевского районов.
Воду отключат на время проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковводоканал».
Воды не будет в домах и учреждениях двух районов Харькова:
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.
Напомним, 1 августа в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
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