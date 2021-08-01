01.08.2021 18:04 Рита Парфенова

Холодную воду на сутки отключат в двух районах Харькова: список адресов

С 8:00 4 августа до 12:00 5 августа будет прекращено водоснабжение в части Шевченковского и Киевского районов.



//vodokanal.kharkov.ua

Воду отключат на время проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

Воды не будет в домах и учреждениях двух районов Харькова:

в части Шевченковского района, ограниченной пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;

в части Киевского района, ограниченной пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, 3-м въездом Челюскинцев, 1-м пер. Омским, 2-м пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Напомним, 1 августа в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.