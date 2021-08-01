01.08.2021 16:37 Рита Парфенова

Неизвестный мужчина доставлен в больницу под Харьковом

Волонтеры просят опознать мужчину, страдающего расстройством памяти.



ПСО Милена

1 августа в Харьковскую областную психиатрическую больницу №1 в селе Стрелечья из города Люботин доставлен неизвестный мужчина 70-80 лет, сообщеет РЕДПОСТ, ссылаясь на поисково-спасательный отряд «Милена».



Пациент не помнит свое имя и место проживания.



Приметы: среднего телосложения, волосы седые, усы.



Был одет в темно-синюю рубашку в клетку с длинным рукавом, черную футболку, коричневые брюки. При себе имел медицинскую трость.



Страдает расстройством памяти.



При наличии информации о неизвестном сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».