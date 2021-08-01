Неизвестный мужчина доставлен в больницу под Харьковом

Волонтеры просят опознать мужчину, страдающего расстройством памяти.
1 августа в Харьковскую областную психиатрическую больницу №1 в селе Стрелечья из города Люботин доставлен неизвестный мужчина 70-80 лет, сообщеет РЕДПОСТ, ссылаясь на поисково-спасательный отряд «Милена».
Пациент не помнит свое имя и место проживания.
Приметы: среднего телосложения, волосы седые, усы.
Был одет в темно-синюю рубашку в клетку с длинным рукавом, черную футболку, коричневые брюки. При себе имел медицинскую трость.
Страдает расстройством памяти.
При наличии информации о неизвестном сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
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