Пожар на кладбище: жители Безлюдовки винят харьковчан (видео)

По словам жителей села, пожары возле 18 городского кладбища – не редкость.
В Сети появилось видео с пожаром возле кладбища в Безлюдовке, по словам очевидцев, это не единичный случай, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на местные паблики.
«Каждый год одно и тоже, на кладбище приезжают люди с города, мусор с собой не вывозят, а бросают все под ворота частных секторов. И находятся и те, кто решает подпалить за собой мусор и уехать.
Благодаря местным жителям ни разу не произошёл крупный пожар. Перед приездом пожарных, люди вёдрами самостоятельно пытаются погасить огонь.
Местные жители годами борются с этой стихийной свалкой под своим забором, годами вывозят самостоятельно мусор, но своими силами не справляются», – сообщают очевидцы под видео.
Комментариев: 0
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
влажность:
давление:
ветер: