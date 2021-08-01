01.08.2021 14:39

Пожар на кладбище: жители Безлюдовки винят харьковчан (видео)

По словам жителей села, пожары возле 18 городского кладбища – не редкость.

В Сети появилось видео с пожаром возле кладбища в Безлюдовке, по словам очевидцев, это не единичный случай, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на местные паблики.



«Каждый год одно и тоже, на кладбище приезжают люди с города, мусор с собой не вывозят, а бросают все под ворота частных секторов. И находятся и те, кто решает подпалить за собой мусор и уехать.



Благодаря местным жителям ни разу не произошёл крупный пожар. Перед приездом пожарных, люди вёдрами самостоятельно пытаются погасить огонь.

Местные жители годами борются с этой стихийной свалкой под своим забором, годами вывозят самостоятельно мусор, но своими силами не справляются», – сообщают очевидцы под видео.