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01.08.2021  13:34   

Завтра на Олимпиаде – харьковские синхронистки

Вся Украина надеется на успех нашей команды по синхронному плаванию.

Харьковская команда по синхронному плаванию

Со 2 августа в Токио начинаются соревнования по синхронному плаванию. Главной надеждой сборной является команда харьковских спортсменок – все синхронистки, выступающие под украинским флагом, являются уроженками нашего города. Это и не удивительно. Харьковская школа синхронного плавания входит в тройку сильнейших в мире, поэтому шансы на медаль – очень высоки, сообщает РЕДПОСТ.

Например, нынешним летом на Чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юниоров наша сборная завоевала 1 золотую и 7 серебряных медалей.

Символично и то, что олимпийцев в Токио провожала харьковская легенда плавания – “золотая рыбка” Яна Клочкова.

Накануне выступлений нашей команды Игорь Терехов обратился ко всем жителям города с призывом поддержать харьковских спортсменок.

«Нашим олимпийцам очень нужна наша поддержка. Конечно, они волнуются. Впереди у них, возможно, главные испытания в их жизни, к которым они долго и упорно шли. Давайте сделаем так, чтобы они в далекой Японии почувствовали наше тепло, наши силы, которые мы им шлем.

Призываю всех харьковчан установить у себя в соцсетях рамки, которые мы специально сделали по этому поводу — чтобы наши спортсмены знали, как мы за них болеем! Напишите им теплые слова, пожелайте победы. И это будет вашим очень важным вкладом в тот триумф, за которые харьковские олимпийцы скоро будут сражаться.

Харьков болеет за вас! Всегда!», — заявил Игорь Терехов.

Напомним, что вчера воспитанница харьковской школы тенниса Элина Свитолина завоевала для украинской сборной бронзовую медаль в одиночном разряде.

 

Тэги:  олимпиада, харьков
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