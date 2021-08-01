01.08.2021 13:34

Завтра на Олимпиаде – харьковские синхронистки

Вся Украина надеется на успех нашей команды по синхронному плаванию.

Со 2 августа в Токио начинаются соревнования по синхронному плаванию. Главной надеждой сборной является команда харьковских спортсменок – все синхронистки, выступающие под украинским флагом, являются уроженками нашего города. Это и не удивительно. Харьковская школа синхронного плавания входит в тройку сильнейших в мире, поэтому шансы на медаль – очень высоки, сообщает РЕДПОСТ.



Например, нынешним летом на Чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юниоров наша сборная завоевала 1 золотую и 7 серебряных медалей.



Символично и то, что олимпийцев в Токио провожала харьковская легенда плавания – “золотая рыбка” Яна Клочкова.



Накануне выступлений нашей команды Игорь Терехов обратился ко всем жителям города с призывом поддержать харьковских спортсменок.



«Нашим олимпийцам очень нужна наша поддержка. Конечно, они волнуются. Впереди у них, возможно, главные испытания в их жизни, к которым они долго и упорно шли. Давайте сделаем так, чтобы они в далекой Японии почувствовали наше тепло, наши силы, которые мы им шлем.



Призываю всех харьковчан установить у себя в соцсетях рамки, которые мы специально сделали по этому поводу — чтобы наши спортсмены знали, как мы за них болеем! Напишите им теплые слова, пожелайте победы. И это будет вашим очень важным вкладом в тот триумф, за которые харьковские олимпийцы скоро будут сражаться.



Харьков болеет за вас! Всегда!», — заявил Игорь Терехов.



Напомним, что вчера воспитанница харьковской школы тенниса Элина Свитолина завоевала для украинской сборной бронзовую медаль в одиночном разряде.



