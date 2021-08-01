01.08.2021 12:15 Рита Парфенова

В воскресенье на Металлисте футбол: когда и как перекроют движение

Вечером воскресенья возле стадиона «Металлист» будет запрещено движение.



hk.npu.gov.ua

1 августа с 17:00 до 21:00 будет запрещено движение транспорта в пер. Власовском, по ул. Храмова, а также по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Движение будет запрещено на время проведения на стадионе «Металлист» футбольного матча между командами ФК «Металлист» и ФК «Ужгород».

Напомним, сегодня в Харкове проходят соревнования по триатлону «HALF.IRON 70.3». С 7:00 до 14:00 1 августа на Салтовке и некоторых центральных улицах Харькова будет запрещено движение транспорта.