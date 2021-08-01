01.08.2021 11:14 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 1 августа

За последние сутки от COVID-19 умер один человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом.



29 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 августа составляет 149 496 человек.



Из них:

3 605 летальных случаев (за последние сутки умер 1 человек);

145 168 человек выздоровели (за сутки – 61 человек);

723 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки меньшилось на 22 человека).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

36 – жители Харьковского района (в том числе 29 харьковчан);

2 – Лозовского;

1 – Богодуховского;

1 – Чугуевского.

Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.