Главная Новости Харькова Медицина Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 1 августа
01.08.2021  11:14   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 1 августа

За последние сутки от COVID-19 умер один человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом.

29 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 августа составляет 149 496 человек.

Из них:

  • 3 605 летальных случаев (за последние сутки умер 1 человек);
  • 145 168 человек выздоровели (за сутки – 61 человек);
  • 723 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки меньшилось на 22 человека).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 36 – жители Харьковского района (в том числе 29 харьковчан);
  • 2 – Лозовского;
  • 1 – Богодуховского;
  • 1 – Чугуевского.

Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.

За сутки 31 июля в Харьковской области лабораторно зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.07 Медицина Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 31 июля 30.07 Общество Что ждет Харьков в случае усиления карантина 30.07 Медицина Детям в Украине разрешили вакцинироваться от COVID-19!
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 