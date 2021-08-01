Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 1 августа

За последние сутки от COVID-19 умер один человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом.
29 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 августа составляет 149 496 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
влажность:
давление:
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