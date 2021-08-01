01.08.2021 10:09

Аварийное отключение воды в Харькове 1 августа. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк) до 17:00 2 августа.



Киевский район:

ул. Труфанова, 14 (п. №2), ул. Студенческая, 5/2 (п. №4) до 20:00 1 августа;

ул. Астрономическая, 37 (стояк) до 20:00 2 августа.



Московский район:

ул. Героев Труда, 28-а (п. №2) до 17:00 1 августа;

ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 1 августа;

пр. Московский, 89 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 2 августа.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 1 августа;

ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 2 августа.



Слободской район:

пр. Гагарина, 167-а (стояк) до 17:00 1 августа.; пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №3, стояк), ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №2) до 20:00 1 августа.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 56 (п. №2, стояк) до 17:00 1 августа;

ул. Волонтерская (Социалистическая), 59, 63, 65, ул. Старопрудная, 4, 6, 8, 12, 14, ул. Золочевская, 8, 12 до 20:00 1 августа;

ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №26, стояк) до 20:00 2 августа.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197-б,в, 199, 199-в,г, 201, 201-а до 20:00 1 августа.

Напомним, 30 июля в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.