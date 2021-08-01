Аварийное отключение воды в Харькове 1 августа. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк) до 17:00 2 августа.
Киевский район:
ул. Труфанова, 14 (п. №2), ул. Студенческая, 5/2 (п. №4) до 20:00 1 августа;
ул. Астрономическая, 37 (стояк) до 20:00 2 августа.
Московский район:
ул. Героев Труда, 28-а (п. №2) до 17:00 1 августа;
ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 1 августа;
пр. Московский, 89 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 2 августа.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 1 августа;
ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 2 августа.
Слободской район:
пр. Гагарина, 167-а (стояк) до 17:00 1 августа.; пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №3, стояк), ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №2) до 20:00 1 августа.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 56 (п. №2, стояк) до 17:00 1 августа;
ул. Волонтерская (Социалистическая), 59, 63, 65, ул. Старопрудная, 4, 6, 8, 12, 14, ул. Золочевская, 8, 12 до 20:00 1 августа;
ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №26, стояк) до 20:00 2 августа.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197-б,в, 199, 199-в,г, 201, 201-а до 20:00 1 августа.
Напомним, 30 июля в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
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