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31.07.2021  10:00   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 31 июля. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
https://redpost.com.ua/news

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 31 июля;
ул. Душкина (Тухачевского), 11 (п. №1) до 20:00 1 августа.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 37 (п. №2), ул. Академика Павлова, 311-а (п. №4, стояк) до 20:00 1 августа.

Московский район:
ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 31 июля.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 31 июля;
ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 1 августа.

Слободской район:
въезд Фесенковский, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 31 июля;
пр. Гагарина, 167-а (п. №5) до 20:00 1 августа.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №26, стояк) до 20:00 1 августа.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 9 (п. №1) до 20:00 1 августа.

Напомним, 30 июля в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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