31.07.2021 10:00 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 31 июля. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

https://redpost.com.ua/news



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Грицевца, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 31 июля;

ул. Душкина (Тухачевского), 11 (п. №1) до 20:00 1 августа.



Киевский район:

ул. Астрономическая, 37 (п. №2), ул. Академика Павлова, 311-а (п. №4, стояк) до 20:00 1 августа.



Московский район:

ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 31 июля.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 31 июля;

ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 1 августа.



Слободской район:

въезд Фесенковский, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 31 июля;

пр. Гагарина, 167-а (п. №5) до 20:00 1 августа.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №26, стояк) до 20:00 1 августа.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 9 (п. №1) до 20:00 1 августа.

Напомним, 30 июля в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.