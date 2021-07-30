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30.07.2021  08:23   

Аварийное отключение воды в Харькове 30 июля. Список адресов

В части домов семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 67 (п. №3) до 20:00 30 июля; 
ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №2, стояк) до 20:00 31 июля; 
ул. Славянская, 10 (стояк) до 15:00 30 июля.
 
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 30 июля.
 
Киевский район: 
пер. Васильковский (ч/с) до 20:00 30 июля, 
ул. Дружбы Народов, 267 (п. №4) до 20:00 30 июля.
 
Московский район: 
ул. Героев Труда, 29 (п. №1) до 20:00 31 июля.
 
Новобаварский район: 
ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 30 июля; 
ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №1) до 20:00 31 июля; 
ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 30 июля.
 
Слободской район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №14, стояк) до 20:00 30 июля.
 
Шевченковский район: 
ул. Тобольская, 31-а (п. №1,2) до 20:00 31 июля.
 

Напомним, 29 июля в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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