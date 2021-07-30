Аварийное отключение воды в Харькове 30 июля. Список адресов

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 30 июля Звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 30 июля Ясное утро сменится облачным днем и вечером. После полудня ожидаются дожди с грозами, по области град, шквалы.