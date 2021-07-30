Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В смертельное ДТП попала преподаватель харьковского университета
30.07.2021  08:45   

В смертельное ДТП попала преподаватель харьковского университета

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 28 июля в Слобожанском. На Донецком шоссе столкнулись Renault Fluence и велосипедист. От полученных травм велосипедист умер на месте.

Смертельно ДТП под Днепром совершила преподаватель из Харькова
 
Авария случилась примерно в 7:20. 
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Информатор. По словам правоохранителей, на 218 км автодороги "Стрый - Умань - Днепр - Изварино" автомобиль Renault Fluence допустил столкновение с велосипедом "Украина" под управлением 60-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать  пострадавшего, однако безрезультатно. От полученных травм пожилой велосипедист умер. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
 
Как стало известно журналистам РЕДПОСТ из собственных источников, за рулем автомобиля находилась гражданка Ш., 40-летняя преподаватель кафедры Основ архитектурного проектирования Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова.
 
Напомним, 2 июня на спуске Веснина велосипедист на большой скорости врезался в легковой автомобиль Scoda.
 
Также ранее, 28 мая на улице Валентиновской, 24 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Honda и скутера. На время оформления ДТП не курсировали троллейбусы 34 и 42 маршрутов.
 
Источник:   Информатор
 Тэги:  харьков дтп
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 