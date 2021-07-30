30.07.2021 08:45

В смертельное ДТП попала преподаватель харьковского университета

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 28 июля в Слобожанском. На Донецком шоссе столкнулись Renault Fluence и велосипедист. От полученных травм велосипедист умер на месте.

Авария случилась примерно в 7:20.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Информатор. По словам правоохранителей, на 218 км автодороги "Стрый - Умань - Днепр - Изварино" автомобиль Renault Fluence допустил столкновение с велосипедом "Украина" под управлением 60-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать пострадавшего, однако безрезультатно. От полученных травм пожилой велосипедист умер. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Как стало известно журналистам РЕДПОСТ из собственных источников, за рулем автомобиля находилась гражданка Ш., 40-летняя преподаватель кафедры Основ архитектурного проектирования Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова.

Напомним, 2 июня на спуске Веснина велосипедист на большой скорости врезался в легковой автомобиль Scoda.

Также ранее, 28 мая на улице Валентиновской, 24 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Honda и скутера. На время оформления ДТП не курсировали троллейбусы 34 и 42 маршрутов.