03.06.2021 08:59

ДТП: велосипедист в Харькове на большой скорости врезался в автомобиль (ВИДЕО)

К счастью, водитель двухколесного транспорта остался жив.



// YouTube

Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов вечера 2 июня на спуске Веснина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Участниками столкновения стали велосипедист и легковой автомобиль Scoda.

Момент столкновения попал на регистратор одного из автомобилей – свидетелей ДТП.

На кадрах видно, как несколько автомобилей остановились, чтобы пропустить Scoda со встречной полосы на поворот на внутриквартальную дорогу.

Когда Scoda вошла в поворот, по крайней полосе на большой скорости вылетел велосипед и со всего размаха врезался в автомобиль.

Велосипедист кувырком перелетел через капот Scoda, упал на дорогу, встал и отошел на газон, где сел и, когда к нему подбежали водитель и другие люди, стал показывать степень травмированности.

Двухколесный транспорт вряд ли подлежит восстановлению.

Напомним, утром 28 мая на улице Валентиновской, 24 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Honda и скутера. На время оформления ДТП не курсировали троллейбусы 34 и 42 маршрутов.