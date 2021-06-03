К счастью, водитель двухколесного транспорта остался жив.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов вечера 2 июня на спуске Веснина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Участниками столкновения стали велосипедист и легковой автомобиль Scoda.
Момент столкновения попал на регистратор одного из автомобилей – свидетелей ДТП.
На кадрах видно, как несколько автомобилей остановились, чтобы пропустить Scoda со встречной полосы на поворот на внутриквартальную дорогу.
Когда Scoda вошла в поворот, по крайней полосе на большой скорости вылетел велосипед и со всего размаха врезался в автомобиль.
Велосипедист кувырком перелетел через капот Scoda, упал на дорогу, встал и отошел на газон, где сел и, когда к нему подбежали водитель и другие люди, стал показывать степень травмированности.
Двухколесный транспорт вряд ли подлежит восстановлению.
Напомним, утром 28 мая на улице Валентиновской, 24 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Honda и скутера. На время оформления ДТП не курсировали троллейбусы 34 и 42 маршрутов.
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