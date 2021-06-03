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03.06.2021  08:29   

Аварийное отключение воды в Харькове 3 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

3 июня временно прекращена подача воды в четырех районах Харькова

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 3 июня.

Киевский район:
ул. Академика Павлова, 311-а (п. №3, стояк), ул. Искусств (Краснознаменная), 6 (стояк) до 20:00 3 июня.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №1, стояк) до 20:00 3 июня.; ул. Власенко, 4 (стояк) до 20:00 04.06.21 г.
пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №5) до 20:00 3 июня.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 34 (п. №4-6) до 17:00 3 июня., ул. Софиевская (ч/с), ул. Клочковская, 101-а до 20:00 3 июня.

Напомним, со 2 июня АО «Харьковгоргаз» проводит регламентные работы на подземном газопроводе среднего давления.в Киевском районе Харькова, в связи с чем отключены от подачи газа часть жилых домов.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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