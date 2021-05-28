ДТП Харьков: на Салтовке сбили скутериста

Утром 28 мая на улице Валентиновской, 24 в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Honda и скутера.
В Киевском районе Харькова в дорожной аварии пострадал скутерист, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Авария произошла после восьми часов утра.
По словам очевидцев, скутер ехал по главной дороге, автомобиль Honda выезжал с внутридомовой территории.
Огражденное место ДТП заняло практически обе полосы дороги в сторону Песков. Троллейбусы не могут объехать место столкновения. Поэтому курсирование троллебусов 34 и 42 маршрутов временно приостановлено.
На месте патрульные оформляют ДТП.
Пострадавшего скутериста медики госпитализировли в больницу.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает следственно-опееративная группа.
Напомним, около полуночи 22 мая в Харькове скутерист на полном ходу влетел в отбойник. Предварительно установлено, что мужчина не справился с управлением своим транспортным средством.
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