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28.05.2021  10:49   

ДТП в Харькове: сбили скутериста, на Салтовке стоят троллейбусы (ВИДЕО)

Утром 28 мая на улице Валентиновской, 24 в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Honda и скутера.

ДТП Харьков: на Салтовке сбили скутериста

В Киевском районе Харькова в дорожной аварии пострадал скутерист, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Авария произошла после восьми часов утра.

По словам очевидцев, скутер ехал по главной дороге, автомобиль Honda выезжал с внутридомовой территории.

ДТП Харьков: на Салтовке сбили скутериста

Огражденное место ДТП заняло практически обе полосы дороги в сторону Песков. Троллейбусы не могут объехать место столкновения. Поэтому курсирование троллебусов 34 и 42 маршрутов временно приостановлено.

На месте патрульные оформляют ДТП.

Пострадавшего скутериста медики госпитализировли в больницу.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает следственно-опееративная группа.

ДТП Харьков: на Салтовке сбили скеутериста

Напомним, около полуночи 22 мая в Харькове скутерист на полном ходу влетел в отбойник. Предварительно установлено, что мужчина не справился с управлением своим транспортным средством.

Тэги:  дтп, харьков
 
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