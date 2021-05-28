28.05.2021 10:51

"Многие будут удивлены", - Игорь Терехов рассказал, как увековечат память Геннадия Кернеса в Харькове (ВИДЕО)

Этот вопрос находится на рассмотрении и в Харьковском городском совете, и среди харьковчан.



Кадр из видео

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Большое интервью», вышедшее на телеканале «Simon».

Игорь Терехов отметил, что внес представление о присвоении Геннадию Кернесу звания Почетного гражданина города Харькова посмертно, и выразил уверенность, что депутаты поддержат его.

Кроме того, на здании горсовета появится мемориальная доска Геннадию Адольфовичу.

Также в харьковскую мэрию поступило много предложений: переименовать парк имени Горького, станцию метро, улицу или проспект в честь Геннадия Кернеса.

"Я сказал, что это должны решить сами харьковчане. Мы запустили опрос в соцсетях, чтобы понять настроения людей. Как большинство скажет - так и сделаем», - отметил Игорь Терехов.

Также был затронут вопрос об установке памятника на могиле Геннадия Кернеса. По его словам, эскизы будущего монумента уже готовы.

«Мы хотим, чтобы памятник отражал ритм жизни Геннадия Адольфовича. Он был неординарным человеком, и памятник ему не может быть обычным. Эскизы уже есть, я их видел, и мне они очень нравятся. Многие будут удивлены, но это отражение той жизни, которую прожил Геннадий Кернес», - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, 28 декабря 2020 года на заседание рабочей группы по подготовке регламента Харьковского городского совета 8-го созыва Игорь Терехов предложил взвешенное решение вопроса о проведении мероприятий по увековечению памяти Геннадия Адольфовича Кернеса. После разработки мероприятий их должны вынести на всеобщее обсуждение.