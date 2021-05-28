Видео спасателя спасения животного на пожаре «от первого лица» – с видеокамеры костюма сотрудника ГСЧС – вылодижи самы огнеборцы.
В пять часов вечера 26 мая спасателей вызвали на пожар в пятиэтажном жилом доме по ул. Ньютона, 121, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службы ГСЧС.
В одной из комнат квартиры на втором этаже горели домашние вещи на площади около 6 квадратных метров.
Вызванные на тушение пожарные 11-й Государственной пожарно-спасательной части открыли двери в горевшую квартиру и прямо на пороге обнаружили хозяйку помещения, женщину 1965 года рождения. Она наглоталась дыма.
Пострадавшую на руках по лестнице вынесли из подъезда и передали сотрудникам скорой помощи. Затем ее каретой скорой госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили кота. Животного также сразу вынесли на свежий воздух и «привели в чувство» с помощью кислорода из баллонов спасателя и бутылки воды. Оклемавшееся животное передали жильцам дома.
Для локализации пожара огнеборцам понадобилось полчаса, к шести вечера пожар был полностью потушен.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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