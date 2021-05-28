Главная Новости Харькова Дороги и транспорт В одном из спальных районов Харькова ночью асфальтируют дорогу: троллейбусы ходить не будут
28.05.2021  11:50   

В одном из спальных районов Харькова ночью асфальтируют дорогу: троллейбусы ходить не будут

Две ночи – с семи вечера до половины седьмого утра – на Рогани не будут ходить троллейбусы.


//gortransport.kharkov.ua

С 19:00 28 мая до 6:30 29 мая и с 19:00 29 мая по 6:30 30 мая будет запрещено движение троллейбусов по Московскому проспекту и бульвару Сергея Грицевца, сообщает РЕДПОCТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

В частности, для транспорта закроют участок от улицы Плиточной до разворотного круга «м/р «Горизонт».

По информации департамента, дорожники планируют в ночное время выполнять ремонтные работы по асфальтированию проезжей части Московского проспекта на участке от поста патрульной полиции до въезда в Харьков со стороны Чугуева.

На время работ троллейбус 46-го маршрута курсировать не будет.

Напомним, в связи с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск с 22 мая до 22 июня прекращено движение трамваев №12.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.05 Дороги и транспорт Площадь Свободы в Харькове снова закроют для проведения праздника 26.05 Дороги и транспорт Вниманию водителей: выезд с Северной Салтовки на Окружную закрыт с обеда до утра 26.05 Дороги и транспорт В четверг троллейбус №36 изменит маршрут
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 