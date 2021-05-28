Две ночи – с семи вечера до половины седьмого утра – на Рогани не будут ходить троллейбусы.
С 19:00 28 мая до 6:30 29 мая и с 19:00 29 мая по 6:30 30 мая будет запрещено движение троллейбусов по Московскому проспекту и бульвару Сергея Грицевца, сообщает РЕДПОCТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
В частности, для транспорта закроют участок от улицы Плиточной до разворотного круга «м/р «Горизонт».
По информации департамента, дорожники планируют в ночное время выполнять ремонтные работы по асфальтированию проезжей части Московского проспекта на участке от поста патрульной полиции до въезда в Харьков со стороны Чугуева.
На время работ троллейбус 46-го маршрута курсировать не будет.
Напомним, в связи с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск с 22 мая до 22 июня прекращено движение трамваев №12.
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