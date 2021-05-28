28.05.2021 11:50

В одном из спальных районов Харькова ночью асфальтируют дорогу: троллейбусы ходить не будут

Две ночи – с семи вечера до половины седьмого утра – на Рогани не будут ходить троллейбусы.



//gortransport.kharkov.ua

С 19:00 28 мая до 6:30 29 мая и с 19:00 29 мая по 6:30 30 мая будет запрещено движение троллейбусов по Московскому проспекту и бульвару Сергея Грицевца, сообщает РЕДПОCТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

В частности, для транспорта закроют участок от улицы Плиточной до разворотного круга «м/р «Горизонт».

По информации департамента, дорожники планируют в ночное время выполнять ремонтные работы по асфальтированию проезжей части Московского проспекта на участке от поста патрульной полиции до въезда в Харьков со стороны Чугуева.

На время работ троллейбус 46-го маршрута курсировать не будет.

Напомним, в связи с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск с 22 мая до 22 июня прекращено движение трамваев №12.