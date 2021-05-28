За сутки от коронавируса умерло 24 человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусом.
126 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 мая составляет 146 435 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:
Напомним, накануне в Харьковской области за сутки лабораторно зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом. 149 заболевших – харьковчане.
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