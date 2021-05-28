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28.05.2021  10:31   

В Харькове – 126 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 28 мая

За сутки от коронавируса умерло 24 человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусом.

126 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 мая составляет 146 435 человек.

Из них:

  • 3245 летальных случаев (за последние сутки умерло 24 человека);
  • 132 647 выздоровели (за сутки – 810 человек);
  • 10 543 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 643 человека).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

  • 145 – жители Харьковского района (в том числе 126 харьковчан);
  • 14 – Чугуевского;
  • 13 – Купянского;
  • 9 – Лозовского;
  • 6 – Изюмского;
  • 3 – Красноградского;
  • 1 – Богодуховского.


Коронавирус в Харькове: статистика на 28 мая

Напомним, накануне в Харьковской области за сутки лабораторно зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом. 149 заболевших – харьковчане.

Тэги:  коронавирус, харьков
 
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