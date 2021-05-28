28.05.2021 10:31

В Харькове – 126 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 28 мая

За сутки от коронавируса умерло 24 человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусом.



126 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 мая составляет 146 435 человек.



Из них:

3245 летальных случаев (за последние сутки умерло 24 человека);

132 647 выздоровели (за сутки – 810 человек);

10 543 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 643 человека).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

145 – жители Харьковского района (в том числе 126 харьковчан);

14 – Чугуевского;

13 – Купянского;

9 – Лозовского;

6 – Изюмского;

3 – Красноградского;

1 – Богодуховского.





Напомним, накануне в Харьковской области за сутки лабораторно зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом. 149 заболевших – харьковчане.