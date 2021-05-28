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28.05.2021  09:48   

ДТП в Харькове: автомобиль врезался в многоэтажку, спасатели смывали бензин с дороги (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 27 мая на перекрестке улиц Библика и Потоцкого произошло ДТП с пострадавшей.

Около половины девятого вечера напротив дома № 9 по улице на ул. Библика произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей Daewoo Lanos и Chevrolet Lacetti.

По свидетельствам очевидцев, столкновение произошло из-за того, что один из автомобилей не остановился на знак «СТОП», установленный перед перекрестком.

После удара автомобиль Daewoo слетел с дороги, проехал по тротуару и врезался в стену жилой многоэтажки.

18-летняя пассажирка легковушки получила травмы и была госпитализирована в 30-ю Харьковскую городскую клиническую больницу.

После удара у Chevrolet  произошла разгерметизация топливной и смазочной систем автомобиля. На проезжую часть вылилось большое количество топлива и смазки.

Чтобы предотвратить возможный пожар, на место происшествия вызвали спасателей.

Сотрудники ГСЧС 8-й части смыли разлитые жидкости с дороги.

Тэги:  дтп, харьков
 
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