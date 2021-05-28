Главная ВИДЕО Городские дорожники укладывают асфальтобетонное покрытие на улице Достоевского (ВИДЕО)
28.05.2021  09:45   

Городские дорожники укладывают асфальтобетонное покрытие на улице Достоевского (ВИДЕО)

В Основянском районе дорожники продолжают ремонт участка дороги, который начали в прошлом году.

На Основе дорожники продолжают ремонт дороги
 
Ее протяженность более 2 км и она соединяет между собой два района города Харькова - Новобаварский и Основянский. Все это об улице Достоевского, которая территориально находится на Основе. К слову,  эта дорожная магистраль очень востребована среди автовладельцев. Ежедневно по ней курсируют тысячи автомобилей, это как легковые так и грузовика. Последние здесь и наделали беды - образовались большие ямы, глубина некоторых достигала 10 сантиметров. Конечно езда по такой дороге вызвала большее негодование у автовладельцев чем радость. Поэтому городские дорожники стали к обновлению асфальтобетонного покрытия. Частями, как они говорят "большими картами". 
 
Так им удалось в прошлом году обновить более полукилометра этой дороги. В этом году как только погодные условия более или менее стабилизировались они вновь вернулись сюда, чтобы продолжить обновление улицы Достоевского. 
 
Работы продлятся до следующей недели. Из-за их проведения могут возникнуть сложности с движением транспорта, время от времени будут возникать пробки и тянучки. Сейчас организовано реверсивное движение автомобилей по свободной от выполнения работ полосе движения. Иначе провести реконструкцию дороги невозможно, говорят дорожники.
 
Давайте посмотрим, как проходят ремонтные работы.
 

Тэги:  ремонт дороги
 
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