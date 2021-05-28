Трем женщинам сообщили о подозрении в занятии сутенерством.
Уголовное производство об еще одном «гнезде разврата» в Харькове плавно движется к передаче в суд, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Ранее правоохранители выявили налаженный бизнес 34-летней жительницы Дергачевского района. Сутенерша искала женщин с плачевным материальным положением и предлагала «быстрые деньги» – втягивала их в занятие проституцией.
Для этих целей предприимчивая дамочка снимала четыре квартиры в Харькове, а количество секс-работниц в вверенном ей «предприятии» составляло 11 человек.
За работой девушек следили два нанятых администратора 22 и 39 лет. Они принимали звонки от клиентов, сообщали стоимость и перечень услуг, проводили расчеты с клиентами, вели записи доходов от предоставленных девушками сексуальных услуг, контролировали выход на работу проституток.
Сотрудники управления миграционной полиции и следователи СУ ГУНП в Харьковской области провели четыре обыска, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, денежные средства, полученные от преступной деятельности, черновые записи клиентов.
27 мая сутенерше и двум администраторам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.
Досудебное расследование продолжается.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим членам преступной группы.
Напомним, в апреле в Харькове накрыли банду сутенеров. Кроме организатора преступного бизнеса, в состав группировки входили еще трое участников. Каждый из них выполнял свои обязанности.
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