28.05.2021 09:28

11 проституток, 4 квартиры, 2 администратора: сутенерша в Харькове распрощалась с крепким бизнесом (ВИДЕО, ФОТО)

Трем женщинам сообщили о подозрении в занятии сутенерством.

Уголовное производство об еще одном «гнезде разврата» в Харькове плавно движется к передаче в суд, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Ранее правоохранители выявили налаженный бизнес 34-летней жительницы Дергачевского района. Сутенерша искала женщин с плачевным материальным положением и предлагала «быстрые деньги» – втягивала их в занятие проституцией.

Для этих целей предприимчивая дамочка снимала четыре квартиры в Харькове, а количество секс-работниц в вверенном ей «предприятии» составляло 11 человек.

За работой девушек следили два нанятых администратора 22 и 39 лет. Они принимали звонки от клиентов, сообщали стоимость и перечень услуг, проводили расчеты с клиентами, вели записи доходов от предоставленных девушками сексуальных услуг, контролировали выход на работу проституток.



Сотрудники управления миграционной полиции и следователи СУ ГУНП в Харьковской области провели четыре обыска, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, денежные средства, полученные от преступной деятельности, черновые записи клиентов.





27 мая сутенерше и двум администраторам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

Досудебное расследование продолжается.



Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим членам преступной группы.

Напомним, в апреле в Харькове накрыли банду сутенеров. Кроме организатора преступного бизнеса, в состав группировки входили еще трое участников. Каждый из них выполнял свои обязанности.