Предварительно установлено, что мужчина не справился с управлением своим транспортным средством.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции. 22 мая в 23:50 по проспекту Науки, в зоне остановки общественного транспорта "Ботанический сад", произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя скутера «Honda Dio».
По словам правоохранителей, 23-летний парень не справился с управлением и и совершил наезд на бордюрный камень и отбойник.
Пострадавшего с множественными травмами доставили в больницу скорой и неотложной помощи.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, в городе Балаклея произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2111» под управлением 37-летнего местного жителя и скутера, за рулем которого находился 58-летний балаклеец. В результате столкновения водитель скутера от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в больницу. По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Оглянитесь вокруг: чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В выходные – 22 и 23 мая – погоду будет определять поле повышенного давления. Синоптики обещают теплую и сухую погоду.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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