23.05.2021 15:16

В Харькове скутерист на полном ходу влетел в отбойник (ФОТО)

Предварительно установлено, что мужчина не справился с управлением своим транспортным средством.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции. 22 мая в 23:50 по проспекту Науки, в зоне остановки общественного транспорта "Ботанический сад", произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя скутера «Honda Dio».

По словам правоохранителей, 23-летний парень не справился с управлением и и совершил наезд на бордюрный камень и отбойник.

Пострадавшего с множественными травмами доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в городе Балаклея произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2111» под управлением 37-летнего местного жителя и скутера, за рулем которого находился 58-летний балаклеец. В результате столкновения водитель скутера от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в больницу. По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.