Почти на неделю для потребителей 28 жилых домов спального района Харькова отключат подачу природного газа.
В Харькове обнаружили утечку газа на Салтовке. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО "Харьковгоргаз".
В связи с аварийными работами на распределительном подземном газопроводе среднего давления с 24 по 28 мая не будет газа по следующим адресам:
Газовщики просят всех потребителей, которые проживают в домах по данным адресам, перекрыть краны перед газовыми приборами.
По их словам, подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения.
Ранее РЕДПОСТ писал, в городе Первомайском местные газовщики оставили подъезд многоэтажного дома без газа.
Оглянитесь вокруг: чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В выходные – 22 и 23 мая – погоду будет определять поле повышенного давления. Синоптики обещают теплую и сухую погоду.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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