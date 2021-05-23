23.05.2021 15:55

На Северной Салтовке выявили утечку газа. Стали известны адреса отключений по Харькову

Почти на неделю для потребителей 28 жилых домов спального района Харькова отключат подачу природного газа.

В Харькове обнаружили утечку газа на Салтовке. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО "Харьковгоргаз".



В связи с аварийными работами на распределительном подземном газопроводе среднего давления с 24 по 28 мая не будет газа по следующим адресам:

ул. Метростроителей, 25, 27, 29, 32, 34, 40, 41, 42, 43;

ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88, 92, 94, 96/30, 102, 108, 112, 114;

ул. Дружбы Народов, 253, 255, 267, 269, 279, 281, 261;

ул. Н.Ужвий, 98, 100, 106, 108.

Газовщики просят всех потребителей, которые проживают в домах по данным адресам, перекрыть краны перед газовыми приборами.

По их словам, подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения.

Ранее РЕДПОСТ писал, в городе Первомайском местные газовщики оставили подъезд многоэтажного дома без газа.



