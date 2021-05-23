23.05.2021 16:58

В результате эпичного ДТП заблокировано движение на Юбилейном проспекте (ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Юбилейном в районе "24-этажки".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на очевидцев аварии. По словам свидетелей, ВАЗ-2109 влетел в бетонную электроопору, которая в свою очередь упала на своего обидчика, перекрыв проезжую часть.

Отмечается, из-за аварии движение транспорта по одной стороне проспекта заблокировано. Также, из-за обрыва контактной сети прекращено движение троллейбусов на данном участке.

Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, 19 декабря 2020 года на улице Холодногорской автомобиль Volkswagen Touareg допустил наезд на столб, в результате чего погибла пассажир данного автомобиля.