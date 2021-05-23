23.05.2021 19:04

Как прошел Велодень в Харькове. Большой фоторепортаж

23 мая в Харькове состоялся «Велодень-2021». В нем приняли участие около 13 тыс. человек.



Фото: Василий Голосный

В начале мероприятия на площади Свободы провели один из самых масштабных флешмобов за всю историю Велодней: его участники выстроились таким образом, чтобы заполнить контуры герба Харькова, олимпийских колец и карты Украины. В результате был установлен рекорд Украины - "Самый большой контур Украины, нанесенный краской на асфальте". Представители Книги рекордов Украины зафиксировали на месте размеры рисунка - 98 метров на 73 метра, сообщает РЕДПОСТ.



Рекорд был внесен в Книгу рекордов Украины, а автор идеи флешмоба Татьяна Романюк получила в качестве приза велосипед.



Велосипедистов, собравшихся на площади, приветствовал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов:



«Сегодня мы проводим Велодень в пятнадцатый раз, то есть для нас это стало уже хорошей традицией! Мы вместе проедемся по центру города и еще раз докажем, что Харьков - это спортивный город, что заниматься спортом - модно, и что мы - за здоровый образ жизни! В Харькове и дальше будут строиться трассы для занятий велоспортом, и велодорожки появятся еще в большем количестве, ведь велоспорт - это круто!» - подчеркнул Игорь Терехов.



По случаю праздника лучшим харьковским велогонщикам, тренерам, основателям и активистам харьковского Велодня он вручил Благодарности городского головы.



В 11:00 от памятника казаку Харько стартовал велопробег по обновленному 9-километровому маршруту: пл. Свободы - пр. Науки - ул. Деревянко (разворот) - пр. Науки - пл. Свободы.



По завершению велопарада на пл. Свободы были организованы розыгрыши призов. Также среди участников велопробега прошел конкурс на самую яркую защитную маску.



Отметим, что в последние годы городская власть уделяет большое внимание развитию велосипедной инфраструктуры Харькова. Так, в городе построено более 20 км велодорожек, функционирует Велоцентр, были открыты велоСТО и муниципальный прокат велосипедов.



Справка. Велодень - это масштабный социально-спортивный проект, который проходит в Харькове с 2006 года и популяризирует здоровый образ жизни, пропагандирует безопасность и взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения.