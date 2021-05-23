23.05.2021 12:47

Велодень-2021. Харьковские велолюбители установили новый рекорд Украины (ВИДЕО)

Участники мероприятия заполнилнили контур Украины на площади Свободы.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заведующую сектором Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета Юлию Черную.



По ее словам, сегодняшний Велодень юбилейный, проводится уже 15-й раз. В нем приняли участие 12 500 человек. Первый раз велолюбители собрались на мероприятие в 2006 году. Однако в 2020 году из-за карантинных ограничений организаторы не смогли провести праздник.



От площади Свободы велосипедисты проехались по проспекту Науки до улицы Деревянко и обратно. Протяженность всего маршрута — 9 км.



Юлия Черная отметила, что участники харьковского Велодня-2021 на площади Свободы установили рекорд Украины — "Самый большой контур Украины, нанесенный краской на асфальте". Представители Книги рекордов Украины зафиксировали на месте размеры рисунка - 98 метров на 73 метра. Велосипедисты заполнили контур внутри рисунка.



В мероприятии также принял участие и.о. мэра Харькова Игорь Терехов. Также на открытии мероприятия были приглашены харьковские призеры Олимпийских игр, мировых и европейских первенств.