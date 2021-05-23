Участники мероприятия заполнилнили контур Украины на площади Свободы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заведующую сектором Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета Юлию Черную.
По ее словам, сегодняшний Велодень юбилейный, проводится уже 15-й раз. В нем приняли участие 12 500 человек. Первый раз велолюбители собрались на мероприятие в 2006 году. Однако в 2020 году из-за карантинных ограничений организаторы не смогли провести праздник.
От площади Свободы велосипедисты проехались по проспекту Науки до улицы Деревянко и обратно. Протяженность всего маршрута — 9 км.
Юлия Черная отметила, что участники харьковского Велодня-2021 на площади Свободы установили рекорд Украины — "Самый большой контур Украины, нанесенный краской на асфальте". Представители Книги рекордов Украины зафиксировали на месте размеры рисунка - 98 метров на 73 метра. Велосипедисты заполнили контур внутри рисунка.
В мероприятии также принял участие и.о. мэра Харькова Игорь Терехов. Также на открытии мероприятия были приглашены харьковские призеры Олимпийских игр, мировых и европейских первенств.
Оглянитесь вокруг: чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В выходные – 22 и 23 мая – погоду будет определять поле повышенного давления. Синоптики обещают теплую и сухую погоду.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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