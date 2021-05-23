23.05.2021 12:05

Харьковские полицейские пробежались в Чернигове (ФОТО)

В соревнованиях приняли участие 112 сотрудников полиции в составе 28 команд областных управлений Национальной полиции Украины.





21 мая прошел Чемпионат Национальной полиции Украины по легкоатлетическому кроссу. Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на сайт областной полиции. Мероприятия проходили на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту в городе Чернигове



Харьковскую сборную полицейских-легкоатлетов представляли инспектор отдела профессионального обучения Управления кадрового обеспечения ГУНП в Харьковской области Анна Мищенко, полицейские батальона конвойной службы Владимир Чуб и Дмитрий Пожевилов, полицейский Управление «Корпус оперативно-внезапной действия» Андрей Иванченко.





В личном первенстве среди женщин на дистанции 1000 метров Анна Мищенко заняла второе место.



Владимир Чуб третьим преодолел дистанцию в 3000 метров в личном первенстве среди мужчин.





Андрей Иванченко прибежал четвертым на дистанции в 1000 метров. Дмитрий Пожевилов четвертым преодолел дистанцию в 5000 метров.



По результатам соревнований харьковские спортсмены завоевали второе место. Победу одержали работники полиции Киевской области, третье место заняли полицейские из Херсона.

Напомним,сотрудница патрульной полиции Юлия Герус стала абсолютной победительницей в чемпионате Украины по пауэрлифтингу который происходил в Харькове.