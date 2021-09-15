15.09.2021 18:07

На выходных в Харькове - велопробег и кросс памяти жертв тоталитаризма

Мероприятие пройдет 18 сентября, у Мемориала жертвам тоталитаризма в Харькове.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , "XXII Легкоатлетический кросс памяти жертв тоталитаризма" и велопробег состоятся в субботу, 18 сентября, у Шестого квартала Лесопарка (Мемориал жертвам тоталитаризма).

В программе мероприятий:

10:00 - торжественное открытие;

10:10 - возложение цветов на польской и украинской частях Мемориала;

10:30 - старт кросса и велопробега;

11:10 - награждение участников.

Организаторы - Генеральное консульство Республики Польша в Харькове, Харьковский городской совет при поддержке общественной организации "Дом Полонии на Востоке" и пр.

Справка. Мемориал жертвам тоталитаризма был открыт 17 июня 2000 года в Харьковском лесопарке по инициативе президентов Украины и Польши. В 1940 году на этом месте расстреляли более 3,8 тыс. польских офицеров и 500 мирных граждан.

Напомним, ранее мы писали о том, что Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Кожедуба объявил о сборе средств на установку стелы в память о погибших курсантах и летчиках в авиакатастрофе под Чугуевом.