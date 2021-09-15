    
Главная Новости Харькова Общество На выходных в Харькове - велопробег и кросс памяти жертв тоталитаризма
15.09.2021  18:07   

На выходных в Харькове - велопробег и кросс памяти жертв тоталитаризма

Мероприятие пройдет 18 сентября, у Мемориала жертвам тоталитаризма в Харькове.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, "XXII Легкоатлетический кросс памяти жертв тоталитаризма" и велопробег состоятся в субботу, 18 сентября, у Шестого квартала Лесопарка (Мемориал жертвам тоталитаризма).
 
В программе мероприятий:
 
10:00 - торжественное открытие;
 
10:10 - возложение цветов на польской и украинской частях Мемориала;
 
10:30 - старт кросса и велопробега;
 
11:10 - награждение участников.
 
Организаторы - Генеральное консульство Республики Польша в Харькове, Харьковский городской совет при поддержке общественной организации "Дом Полонии на Востоке" и пр.
 
Справка. Мемориал жертвам тоталитаризма был открыт 17 июня 2000 года в Харьковском лесопарке по инициативе президентов Украины и Польши. В 1940 году на этом месте расстреляли более 3,8 тыс. польских офицеров и 500 мирных граждан.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Кожедуба объявил о сборе средств на установку стелы в память о погибших курсантах и летчиках в авиакатастрофе под Чугуевом.
Тэги:  велопробег, кросс, харьков, забег, пробег, памяти жертв тоталитаризма
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.08 Общество В Харькове стартовал велопробег (видео)   29.08 Дороги и транспорт В Харькове с утра в воскресенье ограничено движение в Жихаре 22.05 Общество Велопробег в День вышиванки в Харькове (ФОТО)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 