15.09.2021 18:07
На выходных в Харькове - велопробег и кросс памяти жертв тоталитаризма
Мероприятие пройдет 18 сентября, у Мемориала жертвам тоталитаризма в Харькове.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, "XXII Легкоатлетический кросс памяти жертв тоталитаризма" и велопробег состоятся в субботу, 18 сентября, у Шестого квартала Лесопарка (Мемориал жертвам тоталитаризма).
В программе мероприятий:
10:00 - торжественное открытие;
10:10 - возложение цветов на польской и украинской частях Мемориала;
10:30 - старт кросса и велопробега;
11:10 - награждение участников.
Организаторы - Генеральное консульство Республики Польша в Харькове, Харьковский городской совет при поддержке общественной организации "Дом Полонии на Востоке" и пр.
Справка. Мемориал жертвам тоталитаризма был открыт 17 июня 2000 года в Харьковском лесопарке по инициативе президентов Украины и Польши. В 1940 году на этом месте расстреляли более 3,8 тыс. польских офицеров и 500 мирных граждан.
Напомним, ранее мы писали о том, что Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Кожедуба объявил о сборе средств
на установку стелы в память о погибших курсантах и летчиках в авиакатастрофе под Чугуевом.
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