27.08.2021 18:49
Авиакатастрофа под Чугуевом: В Харькове собирают средства на стелу погибшим
Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Кожедуба объявил о сборе средств на установку стелы в память о погибших курсантах и летчиках.
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Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Newsroom, президент Благотоворительного фонда "Становлення захисника вітчизни" Геннадий Уманец рассказал, что уже разработана проектно-сметная документация, однако, как именно будет выглядеть памятник, зависит от бюджета.
По сделанным подсчетам, необходимо 500 тысяч гривен. На сегодня удалось собрать только пятую часть – около 100 тысяч гривен.
Стелу предполагается установить недалеко от Чугуева на месте крушения авиалайнера.
Напомним, 25 сентября исполняется ровно год с момента трагедии, но в вузе не спешат к памятной дате.
Напомним, ранее мы писали о том что в результате крушения самолета
Ан-26 погибли семь членов экипажа и 18 курсантов, еще один парень позднее скончался в больнице.
В числе подозреваемых
оказалось шесть человек: командующий Воздушных сил Украины Сергей Дроздов, экс-командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов, бывший руководитель полетов на аэродроме "Чугуев" Александр Жук, экс-начальник Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба Александр Туринский, а также заместитель командира воинской части и зам по летной подготовке.
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