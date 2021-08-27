27.08.2021 18:32
Бесплатная стерилизация животных в Харькове: какие категории граждан имеют право воспользоваться данной услугой
С сентября стартует новый проект, направленный на бесплатную стерилизацию домашних животных.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на коммунальное предприятие «Центр обращения с животными».
Данная услуга будет действовать при поддержке Харьковского городского совета. Направленна она будет в первую очередь на незащищенные слои населения.
Бесплатно стерилизовать своих любимцев смогут :
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пенсионеры по возрасту;
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лица с инвалидность;
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участники боевых действий;
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граждане имеющие статус детей-сирот;
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опекуны детей;
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дети-сироты лишенные родительской опеки;
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пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС.
Попасть на прием к ветеринару возможно по предварительной записи по телефону 050-664-84-28.
Отмечается, что содержание животного в центре не понадобится, любимого питомца вернут в день провидения операции. Однако специалисты рекомендуют следить за операционными швами, не допускать гипермобильности животного и не допускать контакта питомца со швом.
Ранее РЕДПОСТ сообщал
о проекте направленном на дрессировку и социализацию животных.
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