27.08.2021 18:32

Бесплатная стерилизация животных в Харькове: какие категории граждан имеют право воспользоваться данной услугой

С сентября стартует новый проект, направленный на бесплатную стерилизацию домашних животных.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Центр обращения с животными».

Данная услуга будет действовать при поддержке Харьковского городского совета. Направленна она будет в первую очередь на незащищенные слои населения.

Бесплатно стерилизовать своих любимцев смогут :

пенсионеры по возрасту;

лица с инвалидность;

участники боевых действий;

граждане имеющие статус детей-сирот;

опекуны детей;

дети-сироты лишенные родительской опеки;

пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС.

Попасть на прием к ветеринару возможно по предварительной записи по телефону 050-664-84-28.

Отмечается, что содержание животного в центре не понадобится, любимого питомца вернут в день провидения операции. Однако специалисты рекомендуют следить за операционными швами, не допускать гипермобильности животного и не допускать контакта питомца со швом.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о проекте направленном на дрессировку и социализацию животных.