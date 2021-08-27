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27.08.2021  18:32   

Бесплатная стерилизация животных в Харькове: какие категории граждан имеют право воспользоваться данной услугой

С сентября стартует новый проект, направленный на бесплатную стерилизацию домашних животных.

Стерилизация в "Центре обращения с животными"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Центр обращения с животными». 
 
Данная услуга будет действовать при поддержке Харьковского городского совета. Направленна она будет в первую очередь на незащищенные слои населения.
 
Бесплатно стерилизовать своих любимцев смогут :
  • пенсионеры по возрасту;
  • лица с инвалидность;
  • участники боевых действий;
  • граждане имеющие статус детей-сирот;
  • опекуны детей;
  • дети-сироты лишенные родительской опеки;
  • пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС.
Попасть на прием к ветеринару возможно по предварительной записи по телефону 050-664-84-28.
 
Отмечается, что содержание животного в центре не понадобится, любимого питомца вернут в день провидения операции. Однако специалисты рекомендуют следить за операционными швами, не допускать гипермобильности животного и не допускать контакта питомца со швом.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о проекте направленном на дрессировку и социализацию животных.
 
Источник:   Центр обращения с животными
 Тэги:  харьков, центр обращения с животными
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