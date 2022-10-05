    
Главная Новини Харкова Суспільство Центр поводження з тваринами збирає кошти на додаткову операційну
05.10.2022  13:20   Віталій Хінєвіч

Центр поводження з тваринами збирає кошти на додаткову операційну

Кількість бездомних собак та котів, що потребують операції, виросла в декілька разів.

Центр обращения с животными
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП Центр поводження з тваринами.
 
Повідомляється, що зі звільнених міст Харківської області привозять багато тварин з осколковими та кульовими пораненнями . Також сотні тварин-безхатьок щомісяця потребують стерилізації, щоб зупинити їх неконтрольоване розмноження на вулиці.
 
Для обладнання операційної необхідно ветеринарне обладнання:
 
  • хірургічний стіл – 2 шт.;
  • столики для інструментів – 6 шт.;
  • лампи операційні – 2 шт.;
  • машинка для нанесення татуювання;
  • стерилізаційні бікси – 3 шт.;
  • штативи для крапельниць – 2 шт.
На це необхідно зібрати – 97 950грн.
 
Інформацію для охочих допомогти можливо знайти на сторінці в «Facebook» Центра поводження з тваринами.
 
Источник:   КП Центр поводження з тваринами
 Тэги:  харьков, центр обращения с животными
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.10 Медицина Рівень радіації у Харкові на 5 жовтня 05.10 ЖКГ Було знеструмлено три місяці: до села Харківської області повернули електропостачання 05.10 Надзвичайні події Під Харковом депутатка-бізнесвумен співпрацювала з ворогом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 