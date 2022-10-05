05.10.2022 13:20 Віталій Хінєвіч
Центр поводження з тваринами збирає кошти на додаткову операційну
Кількість бездомних собак та котів, що потребують операції, виросла в декілька разів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на КП Центр поводження з тваринами.
Повідомляється, що зі звільнених міст Харківської області привозять багато тварин з осколковими та кульовими пораненнями . Також сотні тварин-безхатьок щомісяця потребують стерилізації, щоб зупинити їх неконтрольоване розмноження на вулиці.
Для обладнання операційної необхідно ветеринарне обладнання:
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хірургічний стіл – 2 шт.;
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столики для інструментів – 6 шт.;
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лампи операційні – 2 шт.;
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машинка для нанесення татуювання;
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стерилізаційні бікси – 3 шт.;
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штативи для крапельниць – 2 шт.
На це необхідно зібрати – 97 950грн.
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