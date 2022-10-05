05.10.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

Центр поводження з тваринами збирає кошти на додаткову операційну

Кількість бездомних собак та котів, що потребують операції, виросла в декілька разів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП Центр поводження з тваринами.

Повідомляється, що зі звільнених міст Харківської області привозять багато тварин з осколковими та кульовими пораненнями . Також сотні тварин-безхатьок щомісяця потребують стерилізації, щоб зупинити їх неконтрольоване розмноження на вулиці.

Для обладнання операційної необхідно ветеринарне обладнання:

хірургічний стіл – 2 шт.;

столики для інструментів – 6 шт.;

лампи операційні – 2 шт.;

машинка для нанесення татуювання;

стерилізаційні бікси – 3 шт.;

штативи для крапельниць – 2 шт.

На це необхідно зібрати – 97 950грн.

Інформацію для охочих допомогти можливо знайти на сторінці в «Facebook» Центра поводження з тваринами.