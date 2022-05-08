08.05.2022 15:55 Виталий Хиневич

Харьковчанка преодолела 7 километров пешком ради котенка

Жительница Харькова обрела нового члена семьи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Центр обращения с животными».

Сообщается, что на странице коммунального предприятия «Центр обращения с животными» в социальных сетях, появилось объявление о поисках семьи для котенка.

Харьковчанка Елена, увидев данное объявление, приняла решение пройти 7 километров пешком ради того, чтобы забрать к себе домой животное.

«Вижу цель, не вижу препятствий. Вот и Елена не увидела трудностей и прошла 7 километров пешком в приют за своим четырехлапым другом. Мы уверены, что малыш попал в действительно надежные руки»,- отметили в Центре.

Напомним, Фонд «Строим Украину вместе» передал гуманитарную помощь харьковскому коммунальному предприятию «Центр обращения с животными».