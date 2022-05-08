08.05.2022 15:55 Виталий Хиневич
Харьковчанка преодолела 7 километров пешком ради котенка
Жительница Харькова обрела нового члена семьи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на КП «Центр обращения с животными».
Сообщается, что на странице коммунального предприятия «Центр обращения с животными» в социальных сетях, появилось объявление о поисках семьи для котенка.
Харьковчанка Елена, увидев данное объявление, приняла решение пройти 7 километров пешком ради того, чтобы забрать к себе домой животное.
«Вижу цель, не вижу препятствий. Вот и Елена не увидела трудностей и прошла 7 километров пешком в приют за своим четырехлапым другом. Мы уверены, что малыш попал в действительно надежные руки»,- отметили в Центре.
Напомним, Фонд «Строим Украину вместе» передал гуманитарную помощь
харьковскому коммунальному предприятию «Центр обращения с животными».
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