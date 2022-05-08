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08.05.2022  15:55   Виталий Хиневич

Харьковчанка преодолела 7 километров пешком ради котенка

Жительница Харькова обрела нового члена семьи.

Харьков. семья для котенка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Центр обращения с животными».
 
Сообщается, что на странице коммунального предприятия «Центр обращения с животными» в социальных сетях, появилось объявление о поисках семьи для котенка.
 
Харьковчанка Елена, увидев данное объявление, приняла решение пройти 7 километров пешком ради того, чтобы забрать к себе домой животное.
 
«Вижу цель, не вижу препятствий. Вот и Елена не увидела трудностей и прошла 7 километров пешком в приют за своим четырехлапым другом. Мы уверены, что малыш попал в действительно надежные руки»,- отметили в Центре.
 
Напомним, Фонд «Строим Украину вместе» передал гуманитарную помощь харьковскому коммунальному предприятию «Центр обращения с животными».
 
Источник:   Центр обращения с животными
 Тэги:  центр обращения с животными, котенок, харьков
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